Туреччина передала Медведчука Росії, повідомив Ердоган

Народного депутата України, одного з лідерів забороненої в Україні партії ОПЗЖ Віктора Медведчука після обміну полоненими між Україною та Росією спочатку було доставлено до Туреччини, а звідти відправлено до РФ.



Про це повідомив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає TRT Haber.



«Ми сконцентрувалися на 200 іменах під час обміну полоненими. Усі ці 200 людей у нас. Це всі наші гості, вони перебувають під нашим контролем. Один із них був чоловік, на якому наполягав Путін. І ми відправили його до Росії», - розповів Ердоган.



Медведчук є кумом президента РФ Володимира Путіна.

21 вересня відбувся обмін полоненими між Україною та Росією . Одним із посередників виступила Туреччина.



Українській стороні було повернуто 215 військовослужбовців із числа захисників Маріуполя, включаючи командирів «Азова» та інших підрозділів, які обороняли місто. В обмін Росії передали Віктора Медведчука та 55 військовослужбовців РФ та «Л-ДНР».



Відомо, що Медведчука було обмінено на 200 українських військових, а п'ятеро командирів оборони Маріуполя — на 55 військових РФ та «Л-ДНР».