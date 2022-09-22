Украина освободила из плена 215 человек, передав России Медведчука и 55 пленных

Из российского плена были освобождены 215 человек. Об этом сообщил в эфире телемарафона в ночь со среды на четверг глава Офиса президента Андрей Ермак.

«Сегодня нам удалось освободить 215 человек, из них 44 офицера. Это самый мощный результат, которого нам удалось добиться с начала вторжения на нашу территорию. Среди них — 108 бойцов "Азова" и других формирований — Нацгвардии, Сухопутных войск, полицейские, теробороновцы, сотрудники СБУ, госслужащие транспорта, Таможенной службы», — сказал он.



Ермак уточнил, что украинская сторона обменяла 200 военнослужащих на подозреваемого в госизмене пророссийского политика Виктора Медведчука, «который уже дал все возможные показания следствию».



«А пять героев-командиров "Азовстали" — на 55 российских пленных, которые не имеют для нас никакого интереса», — добавил он.



Он отметил, что среди освобожденных командиров Герой Украины Денис Прокопенко (позывной «Редис»), командир 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский («Волына»), замкомандира «Азова» Святослав Паламар («Калина»), Денис Хоменко, Герой Украины Евгений Бова.

Освобожденные командиры. Фото: пресс-служба МВД Украины

В соответствии с условиями обмена, пятеро этих командиров останутся в Турции под протекцией президента страны Реджепа Эрдогана до окончания войны, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Кроме того, из плена удалось вернуть 10 иностранцев, которые воевали в рядах ВСУ. Это представители США, Великобритании, Хорватии, Швеции. Некоторым из них грозила смертна казнь на подконтрольной группировке «ДНР» территории.