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«Референдум» на лавочках и в палатках — главное за день ►

24 сентября 2022, 00:29

«Референдум» на лавочках и в палатках — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Кремль проводит свой фейковый «референдум». 23 сентября его первый день. Подводим итоги!
  • Украинские власти призывают жителей оккупации не участвовать в псевдореферендуме!
  • Не только на улицах под дождем но и на дому проводят псевдоголование на Луганищне.
  • В псевдоголосовании обязали участвовать студентов.
  • В Мариуполе отметка ставится под пристальным наблюдением людей с автоматами.
  • В украинском правительстве сообщили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд.
  • В Торецке ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому.
  • Все предыдущие сутки россияне вели огонь по Бахмутской громаде.
  • Российские военные совершили восемь огневых атак на Авдеевку.
  • Украинские военные освободили от российской армии село Яцковка в Донецкой области.
  • В оккупированном Донецке обстрелом повреждена многоэтажка.

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