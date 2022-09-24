Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Кремль проводит свой фейковый «референдум». 23 сентября его первый день. Подводим итоги!

Украинские власти призывают жителей оккупации не участвовать в псевдореферендуме!

Не только на улицах под дождем но и на дому проводят псевдоголование на Луганищне.

В псевдоголосовании обязали участвовать студентов.

В Мариуполе отметка ставится под пристальным наблюдением людей с автоматами.

В украинском правительстве сообщили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд.

В Торецке ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому.

Все предыдущие сутки россияне вели огонь по Бахмутской громаде.

Российские военные совершили восемь огневых атак на Авдеевку.

Украинские военные освободили от российской армии село Яцковка в Донецкой области.

В оккупированном Донецке обстрелом повреждена многоэтажка.