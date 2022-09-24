Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- На оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Кремль проводит свой фейковый «референдум». 23 сентября его первый день. Подводим итоги!
- Украинские власти призывают жителей оккупации не участвовать в псевдореферендуме!
- Не только на улицах под дождем но и на дому проводят псевдоголование на Луганищне.
- В псевдоголосовании обязали участвовать студентов.
- В Мариуполе отметка ставится под пристальным наблюдением людей с автоматами.
- В украинском правительстве сообщили, что причастных к псевдореферендумам ждет суд.
- В Торецке ударили ракетой по жилому девятиэтажному дому.
- Все предыдущие сутки россияне вели огонь по Бахмутской громаде.
- Российские военные совершили восемь огневых атак на Авдеевку.
- Украинские военные освободили от российской армии село Яцковка в Донецкой области.
- В оккупированном Донецке обстрелом повреждена многоэтажка.