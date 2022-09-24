Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Кремль проводить свій фейковий «референдум». 23 вересня його перший день. Підбиваємо підсумки!

Українська влада закликає мешканців окупації не брати участь у псевдореферендумі!

Не тільки на вулицях під дощем, але й вдома проводять псевдоголування на Луганище.

У псевдоголосуванні зобов'язали брати участь студентів.

У Маріуполі відмітка ставиться під пильним наглядом людей з автоматами.

В українському уряді повідомили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд.

У Торецьку вдарили ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку.

Усю попередню добу росіяни вели вогонь по Бахмутській громаді.

Російські військові здійснили вісім вогневих атак на Авдіївку.

Українські військові звільнили від російської армії село Яцківка на Донеччині.

В окупованому Донецьку обстрілом пошкоджено багатоповерхівку.