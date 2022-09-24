Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- На окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Кремль проводить свій фейковий «референдум». 23 вересня його перший день. Підбиваємо підсумки!
- Українська влада закликає мешканців окупації не брати участь у псевдореферендумі!
- Не тільки на вулицях під дощем, але й вдома проводять псевдоголування на Луганище.
- У псевдоголосуванні зобов'язали брати участь студентів.
- У Маріуполі відмітка ставиться під пильним наглядом людей з автоматами.
- В українському уряді повідомили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд.
- У Торецьку вдарили ракетою по житловому дев'ятиповерховому будинку.
- Усю попередню добу росіяни вели вогонь по Бахмутській громаді.
- Російські військові здійснили вісім вогневих атак на Авдіївку.
- Українські військові звільнили від російської армії село Яцківка на Донеччині.
- В окупованому Донецьку обстрілом пошкоджено багатоповерхівку.