Ракетная атака на Запорожье: Загорелась многоэтажка, есть погибший и раненые

Российская армия совершила ракетную атаку на Запорожье. Вследствие «прилета» в жилой район один человек погиб, семь — ранены. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.



«Известно не менее чем о пяти "прилетах" по городу. Поражены объекты инфраструктуры», — проинформировал Старух.



Позже он подвел итоги ночных обстрелов.



«Одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме», — сообщил глава Запорожской ОВА.



Пострадавшим, по его словам, оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают соответствующие службы.

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