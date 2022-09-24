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Ракетная атака на Запорожье: Загорелась многоэтажка, есть погибший и раненые

24 сентября 2022, 08:26

Ракетная атака на Запорожье: Загорелась многоэтажка, есть погибший и раненые

Российская армия совершила ракетную атаку на Запорожье. Вследствие «прилета» в жилой район один человек погиб, семь — ранены. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

«Известно не менее чем о пяти "прилетах" по городу. Поражены объекты инфраструктуры», — проинформировал Старух.

Позже он подвел итоги ночных обстрелов.

«Одна вражеская ракета попала в жилой сектор областного центра и вызвала пожар в многоэтажном доме», — сообщил глава Запорожской ОВА.

Пострадавшим, по его словам, оказана медицинская помощь. На месте происшествия работают соответствующие службы.

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