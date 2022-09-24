Ракетна атака на Запоріжжя: Спалахнула багатоповерхівка, є загиблий та поранені

Російська армія здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Внаслідок «прильоту» у житловий район одна людина загинула, семеро — поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.



«Відомо не менше ніж про п'ять "прильотів" по місту. Вражені об'єкти інфраструктури», – поінформував Старух.



Пізніше він підбив підсумки нічних обстрілів.



«Одна ворожа ракета влучила у житловий сектор обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку», — повідомив очільник Запорізької ОВА.



Потерпілим, за його словами, надано медичну допомогу. На місці пригоди працюють відповідні служби.

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