Ракетна атака на Запоріжжя: Спалахнула багатоповерхівка, є загиблий та поранені

24 вересня 2022, 08:26

Ракетна атака на Запоріжжя: Спалахнула багатоповерхівка, є загиблий та поранені

Російська армія здійснила ракетну атаку на Запоріжжя. Внаслідок «прильоту» у житловий район одна людина загинула, семеро — поранені. Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух. 

«Відомо не менше ніж про п'ять "прильотів" по місту. Вражені об'єкти інфраструктури», – поінформував Старух.

Пізніше він підбив підсумки нічних обстрілів.

«Одна ворожа ракета влучила у житловий сектор обласного центру та викликала пожежу у багатоповерховому будинку», — повідомив очільник Запорізької ОВА.

Потерпілим, за його словами, надано медичну допомогу. На місці пригоди працюють відповідні служби.

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