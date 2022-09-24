Донецк под мощным обстрелом, есть погибшие и раненые

В оккупированном Донецке

Оккупированный Донецк сегодня попал под мощный обстрел.



Зафиксированы «прилеты» на улице Щорса.

Также «прилеты» — на пересечении улицы Розы Люксембург и проспекта Ватутина. Есть раненые.





«СЦКК ДНР» заявила об обстреле из дальнобойной артиллерии. Сообщается о пострадавшем мирном жителе в районе пересечения улицы Щорса и проспекта Богдана Хмельницкого.





Обновлено: «СЦКК ДНР» сообщает, что в результате обстрела в Ворошиловском районе Донецка погиб мужчина. Также в Куйбышевском районе погибла женщина 1958 года рождения. Кроме того, по улице Щорса ранены двое мужчин.

Последствия обстрела Ворошиловского района:

Смотрите также:



