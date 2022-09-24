Донецьк під потужним обстрілом, є поранені

Окупований Донецьк сьогодні потрапив під потужний обстріл.
Зафіксовано «прильоти» на вулиці Щорса.
Також «прильоти» — на перетині вулиці Рози Люксембург та проспекту Ватутіна. Є поранені.
«СЦКК ДНР» заявила про обстріл із далекобійної артилерії. Повідомляється про постраждалого мирного мешканця в районі перетину вулиці Щорса та проспекту Богдана Хмельницького.
Оновлено: «СЦКК ДНР» повідомляє, що внаслідок обстрілу у Ворошилівському районі Донецька загинув чоловік. Також у Куйбишевському районі загинула жінка 1958 року народження. Крім того, по вулиці Щорса поранено двох чоловіків.
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