В Славянске продали памятник Ленину, деньги пойдут на выплаты за разрушенное жилье

Памятник Ленину в Славянске. Фото: Facebook Вадим Лях

В Славянске продали демонтированный ранее памятник Ленину. Вырученные за него почти 800 тысяч гривен планируют направить на восстановление жилья. Об этом сообщил глава военной администрации Славянска Вадим Лях в Facebook.



Он отметил, что памятник долгое время хранился на территории одного из коммунальных предприятий города.



«Памятник вождю мирового пролетариата, который долгое время припадал пылью на КАТП, продан за 747 446 гривен. Средства пойдут на выплату пособия за разрушенное жилье», — написал Лях.