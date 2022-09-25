У Слов'янську продали пам'ятник Леніну, гроші підуть на виплати за зруйноване житло

Пам'ятник Леніну у Слов'янську. Фото: Facebook Вадим Лях

У Слов'янську продали демонтований пам'ятник Леніну. Виручені за нього майже 800 тисяч гривень планують направити на відновлення житла. Про це повідомив голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Лях у Facebook.



Він зазначив, що пам'ятник тривалий час зберігався на території одного із комунальних підприємств міста.



«Пам'ятник вождеві світового пролетаріату, який довгий час припадав пилом на КАТП, продано за 747 446 гривень. Кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло», — написав Лях.