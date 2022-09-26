За сутки Вооруженные силы Украины отразили атаки российских сил в районах 13 населенных пунктов, сообщает Генеральный штаб Украины.



«За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спирное, Соледар, Майорск, Бахмут, Подгородное, Выемка, Курдюмовка, Зайцево, Новомихайловка, Первомайское, Каменка, Победа и Павловка», — говорится в утренней сводке Генштаба.



Отмечается, что оккупанты продолжают нести потери. В частности, подтверждено еще одно точное попадание 24 сентября по району сосредоточения российской техники на территории промышленной зоны в Херсоне. Там потери войск РФ составили до 10 единиц военной техники, потери в личном составе уточняются.



Кроме того, украинские Воздушные силы нанесли 33 удара, поразив 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники сил РФ и 8 позиций зенитных ракетных комплексов. Также подразделения противовоздушной обороны уничтожили один самолет Су-25, вертолет Ми-8 и два БПЛА противника.



В свою очередь, ракетные войска и артиллерия, за текущие сутки, в частности, поразили 6 пунктов управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позиции зенитных ракетных комплексов, 3 подразделения ракетных войск и артиллерии, 6 складов с боеприпасами, а также 9 «отдельных важных целей».



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