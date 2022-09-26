ЗСУ за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів — Генштаб

За добу Збройні сили України відбили атаки російських сил у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.



«Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Перемога та Павлівка», — йдеться в ранковому зведенні Генштаба.



Зазначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ще одне влучне 24 вересня по району зосередження російської техніки на території промислової зони в Херсоні. Там втрати військ РФ становили до 10 одиниць військової техніки, втрати у особовому складі уточнюються.



Крім того, українські Повітряні сили завдали 33 ударів, вразивши 25 районів зосередження живої сили та військової техніки сил РФ та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника.



У свою чергу, ракетні війська та артилерія, за поточну добу, зокрема, вразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ та артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 «окремих важливих цілей».

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