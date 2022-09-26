ЗСУ за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів — Генштаб

26 вересня 2022, 09:07

ЗСУ за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів — Генштаб

За добу Збройні сили України відбили атаки російських сил у районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб України.

«Минулої доби підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Спірне, Соледар, Майорськ, Бахмут, Підгородне, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське, Кам'янка, Перемога та Павлівка», — йдеться в ранковому зведенні Генштаба.

Зазначається, що окупанти продовжують зазнавати втрат. Зокрема, підтверджено ще одне влучне 24 вересня по району зосередження російської техніки на території промислової зони в Херсоні. Там втрати військ РФ становили до 10 одиниць військової техніки, втрати у особовому складі уточнюються.

Крім того, українські Повітряні сили завдали 33 ударів, вразивши 25 районів зосередження живої сили та військової техніки сил РФ та 8 позицій зенітних ракетних комплексів. Також підрозділи протиповітряної оборони знищили один літак Су-25, вертоліт Мі-8 та два БПЛА противника.

У свою чергу, ракетні війська та артилерія, за поточну добу, зокрема, вразили 6 пунктів управління, 12 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ та артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 9 «окремих важливих цілей».

Дивіться також:

Ще за темою

Організації
ЗСУ
Інше
Війна Ситуація на фронті Зведення

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:59
«ДНР» заявила про п'ятьох поранених внаслідок обстрілів за добу
11:17
У Маріуполі окупанти зруйнували будинок на бульварі Хмельницького
10:44
За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів
09:33
«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей
08:51
Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
00:03
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
22:56
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
21:34
«ДНР» та «ЛНР» заявили, що на «референдумі» вже «проголосували» до 80% виборців
17:57
Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»
10:14
Колишній нардеп-регіонал загинув у Херсоні
00:02
Під Лиманом бої, центр Донецька під обстрілом — головне за день ►
13:23
Лавки, автомати та поквартирний обхід: «ДНР» та «ЛНР» показали другий день «референдуму»
11:32
Донецьк під потужним обстрілом, є поранені
10:04
Ринок у Новій Каховці потрапив під обстріл
00:37
Крим: створення «добробатів» та мобілізація
Всі новини
12:17
В Офісі президента розповіли про те, як у РФ проходить мобілізація
11:59
«ДНР» заявила про п'ятьох поранених внаслідок обстрілів за добу
11:17
У Маріуполі окупанти зруйнували будинок на бульварі Хмельницького
10:44
За добу війська РФ знищили на Донеччині 49 цивільних об'єктів
10:06
У Росії відбулася стрілянина у військкоматі
09:56
Вночі окупанти РСЗВ та тяжкою артилерією обстріляли Нікопольщину
09:41
Війська РФ дронами атакували об'єкт військової інфраструктури на Одещині
09:33
«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей
09:07
ЗСУ за добу відбили атаки в районах 13 населених пунктів — Генштаб
08:51
Авіація ЗСУ за добу 33 рази вдарила по позиціях армії РФ на Донбасі — Гайдай
08:37
Окупанти обстріляли Донецьку область: Троє загиблих та одинадцять поранених
00:03
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
22:58
У Росії на протестах проти мобілізації за вихідні затримали понад 800 людей
22:56
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
22:39
Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровщини
Всі новини
ВІДЕО
Нові абсурди «референдуму» — головне за день ►
26 вересня, 00:03
Життя після «референдумів»: Що зміниться у політиці та на фронті ►
25 вересня, 22:56
Просто сходити на концерт: У Херсоні бюджетників обманом зігнали на «референдум»
25 вересня, 17:57

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти