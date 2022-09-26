«ДНР»: Горловка попала под обстрел, ранены двое детей

Двое детей пострадали из-за обстрела центральной части подконтрольной «ДНР» Горловки. Об этом сообщил глава оккупационной администрации города Иван Приходько.



«По предварительной информации, вследствие обстрела Центрально-Городского района Горловки (пр. Ленина) ранения получили двое детей», — написал он в своем теленрам-канале.



Позже Приходько уточнил, что дети получили легкие ранения.



По его информации, в этом районе повреждены остекление здания школы, многоквартирный дом, аптека и остановочный комплекс, также перебит газопровод.