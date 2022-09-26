«ДНР»: Горлівка потрапила під обстріл, поранено двох дітей

Двоє дітей постраждали через обстріл центральної частини підконтрольної «ДНР» Горлівки. Про це повідомив голова окупаційної адміністрації міста Іван Приходько.



«За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу Центрально-Міського району Горлівки (пр. Леніна) поранення отримали двоє дітей», — написав він у своєму теленрам-каналі.



Згодом Приходько уточнив, що діти отримали легкі поранення.



За його інформацією, у цьому районі пошкоджено остіклення школи, багатоквартирний будинок, аптека та зупинковий комплекс, також перебито газопровід.