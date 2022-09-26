ВСУ уничтожили экипажи нескольких «Тигров» на Донбассе

Украинские военные устроили засаду и уничтожили экипажи трех «Тигров» в Донецкой области. Об этом сообщили Силы Специальных Операций ВСУ.



«Удачная охота на российские "Тигры"», — сказано в сообщении.



Отмечается, что военным ССО удалось устроить удачную засаду на противника в лесном массиве. В ходе операции группа ССО сожгла одну боевую машину россиян и полностью уничтожила экипажи трех «Тигров».



«После проведения засады операторы ССО Украины без потерь приступили к выполнению других задач», — добавили военные.