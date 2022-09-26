ЗСУ знищили екіпажі кількох «Тигрів» на Донбасі

Українські військові влаштували засідку та знищили екіпажі трьох «Тигрів» у Донецькій області. Про це повідомили Сили Спеціальних Операцій ЗСУ.



«Вдале полювання на російські "Тигри"», — сказано в повідомленні.



Зазначається, що в військових ССО вдалося влаштувати вдалу засідку на противника в лісовому масиві. У ході операції група ССО спалила одну бойову машину росіян і повністю знищила екіпажі трьох «Тигрів».



«Після проведення засідки оператори ССО України без втрат розпочали виконання інших завдань», — додали військові.