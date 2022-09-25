Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Россия ударила по Дружковке. Повреждены жилые дома.

Прокремлевские военкоры подтверждают наступление украинских сил в районе Лимана. Идут бои.

Из колонии — на фронт. Под Бахмутом погиб лидер российской преступной группировки «Кусковские» Игорь Куск.

Центр Донецка под обстрелом.

Второй день «референдума». Фейковое голосование на лавочках и с автоматчиками продолжается.

Мариупольцам ставят ультиматум — голосуешь или теряешь работу и зарплату.

«Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что «нарушений нет, а явка хорошая».

Переселенцы по всей Украине выходят на мирные акции против псевдореферендумов.