Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- Россия ударила по Дружковке. Повреждены жилые дома.
- Прокремлевские военкоры подтверждают наступление украинских сил в районе Лимана. Идут бои.
- Из колонии — на фронт. Под Бахмутом погиб лидер российской преступной группировки «Кусковские» Игорь Куск.
- Центр Донецка под обстрелом.
- Второй день «референдума». Фейковое голосование на лавочках и с автоматчиками продолжается.
- Мариупольцам ставят ультиматум — голосуешь или теряешь работу и зарплату.
- «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что «нарушений нет, а явка хорошая».
- Переселенцы по всей Украине выходят на мирные акции против псевдореферендумов.