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Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►

25 сентября 2022, 00:02

Под Лиманом бои, центр Донецка под обстрелом — главное за день ►

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • Россия ударила по Дружковке. Повреждены жилые дома.
  • Прокремлевские военкоры подтверждают наступление украинских сил в районе Лимана. Идут бои.
  • Из колонии — на фронт. Под Бахмутом погиб лидер российской преступной группировки «Кусковские» Игорь Куск.
  • Центр Донецка под обстрелом.
  • Второй день «референдума». Фейковое голосование на лавочках и с автоматчиками продолжается.
  • Мариупольцам ставят ультиматум — голосуешь или теряешь работу и зарплату.
  • «Глава ДНР» Денис Пушилин заявил, что «нарушений нет, а явка хорошая».
  • Переселенцы по всей Украине выходят на мирные акции против псевдореферендумов.

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