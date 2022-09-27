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Оккупанты в Луганской области начали призыв врачей — Гайдай

27 сентября 2022, 09:04

Оккупанты в Луганской области начали призыв врачей — Гайдай

Российские оккупанты в захваченной ими части Луганской области начали призыв врачей. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Одна из самых низких явок сейчас наблюдается в Новопсковской общине. Россияне недовольны тем, что там вынужденно отдали свои голоса на 5-10% луганчан меньше, чем в других населенных пунктах. Потому решили усилить выездные бригады еще одним военным. В четвертый день псевдореферендума в дома заходили уже по два человека с автоматами», - написал он.

Сергей Гайдай также рассказал, что результаты «референдума» оккупанты региона подсчитать еще не успели, как не успели открыть новый медицинский центр в Луганске, но при этом успели сообщить, что почти все врачи появились на так называемом «референдуме» и уже объявили о мобилизации этих медицинских работников. Забирают на войну против пока только хирургов, травматологов, анестезиологов, фельдшеров и медсестер. Глава Луганской ОВА отмечает, что при призыве таких специалистов принимается во внимание опыт работы с травмами в результате боевых действий, а во всех военкоматах уже есть списки тех, кто окончил медицинские учебные заведения и находится на территории так называемой «ЛНР».

По словам Сергея Гайдая, авиация Сил обороны Украины в течение 26 сентября нанесла 28 ударов по позициям оккупантов. Обстреляны более 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники противника и 7 позиций их зенитных ракетных комплексов.

Также глава Луганской ОВА рассказал, что ракетные войска и артиллерия ВСУ ударили по 5 пунктам управления, 12 районам сосредоточения живой силы и техники противника, 2 позициям зенитных ракетных комплексов, 3 складам с боеприпасами, а также более 10-ти отдельных важных целей оккупантов на востоке Украины.

В течение суток, по данным Гайдая, подразделения Сил обороны Украины отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Соледар, Курдюмовка, Зайцево, Майорск, Бахмут, Каменка, Первомайское.

«Врагом из разных видов вооружения обстреляны населенные пункты:

- на Краматорском направлении: Старый Караван, Озерное, Северск, Спорное, Раздолевка, Веселое, Новоселовка, Щурово, Диброва, Закотное, Верхнекаменское, Выемка, Раздолевка, Белогоровка;
- на Бахмутском направлении: Соледар, Бахмутское, Григорьевка, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Майорск, Юрьевка, Яковлевка, Клещевка, Одрадовка», - сообщил глава Луганской ОВА.

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