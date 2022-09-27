Окупанти на Луганщині розпочали призов лікарів — Гайдай

27 вересня 2022, 09:04

Окупанти на Луганщині розпочали призов лікарів — Гайдай

Російські окупанти у захопленій ними частині Луганської області розпочали призов лікарів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

«Одна із найнижчих явок зараз спостерігається у Новопсковській громаді. Росіяни незадоволені, що там вимушено віддали свої голоси на 5-10 % луганчан менше, ніж в інших населених пунктах. Тому вирішили підсилити виїзні бригади ще одним військовим. У четвертий день псевдореферендуму до хат заходили вже по дві людини з автоматами», - написав він.

Сергій Гайдай також розповів, що результати «референдуму» окупанти регіону підрахувати ще не встигли, як не встигли відкрити новий медичний центр у Луганську, але встигли повідомити, що майже всі лікарі з'явилися на так званому «референдумі» і вже оголосили про мобілізацію цих медичних працівників. Забирають на війну поки що тільки хірургів, травматологів, анестезіологів, фельдшерів та медсестер. Голова Луганської ОВА зазначає, що при призові таких фахівців береться до уваги досвід роботи з травмами внаслідок бойових дій, а у всіх військкоматах окупантів вже є списки тих, хто закінчив медичні навчальні заклади та знаходиться на території так званої «ЛНР».

За словами Сергія Гайдая, авіація Сил оборони України протягом 26 вересня завдала 28 ударів по позиціях окупантів. Обстріляно понад 20 районів зосередження живої сили та військової техніки противника та 7 позицій їх зенітних ракетних комплексів.

Також голова Луганської ОВА розповів, що ракетні війська та артилерія ЗСУ вдарили по 5 пунктах управління, 12 районам зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиціям зенітних ракетних комплексів, 3 складам з боєприпасами, а також понад 10 окремих важливих цілей окупантів на сході України.

Протягом доби, за даними Гайдая, підрозділи Сил оборони України відбили атаки росіян у районах населених пунктів Соледар, Курдюмівка, Зайцеве, Майорськ, Бахмут, Кам'янка, Першотравневе.

«Ворогом із різних видів озброєння обстріляні населені пункти:

- на Краматорському напрямку: Старий Караван, Озерне, Сіверськ, Спірне, Роздолівка, Веселе, Новоселівка, Щурове, Діброва, Закітне, Верхньокам’янське, Виїмка, Роздолівка, Білогорівка;

- на Бахмутському напрямку: Соледар, Бахмутське, Григорівка, Бахмут, Весела Долина, Зайцеве, Майорськ, Юр’ївка, Яковлівка, Кліщівка, Одрадівка», - повідомив голова Луганської ОВА.

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