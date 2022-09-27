Ночью оккупанты интенсивно обстреливали Бахмутский и Покровский район

Ночью наиболее активно российские войска стреляли на участках фронта в Бахмутском и Покровском районах Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«В Бахмутской общине пострадали Бахмут и Хромово – 2 человека погибли, 4 получили ранения. Повреждены 2 частных и 2 многоквартирных дома. Вечером под обстрел попал Торецк – без пострадавших, однако в городе частично отсутствует электроснабжение. В Светлодарской общине всю ночь продолжались обстрелы Одрадовки и станции Майорск – без жертв», - написал он.

Также Павел Кириленко сообщил, что в Покровском районе оккупанты обстреляли Марьинскую и Авдеевскую общины. В результате обстрелов повреждены 2 частных дома в Красногоровке и админздание в Максимильяновке, обошлось без пострадавших.



По словам главы Донецкой ОВА, в Авдеевке ночь прошла спокойно, но к утру – массированный артобстрел. Последствия устанавливаются.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что за минувшие сутки российские оккупанты убили троих мирных жителей области.