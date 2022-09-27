Вночі окупанти інтенсивно обстрілювали Бахмутський та Покровський райони

Вночі найактивніше російські війська стріляли на дільницях фронту у Бахмутському та Покровському районах Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«У Бахмутській громаді постраждали Бахмут і Хромове – 2 людини загинуло, 4 отримали поранення. Пошкоджено 2 приватних і 2 багатоквартирних будинки. Ввечері під обстріл потрапив Торецьк – без постраждалих, однак у місті частково перебито електропостачання. У Світлодарській громаді всю ніч тривали обстріли Одрадівки та станції Майорськ – без жертв», - написав він.

Також Павло Кириленко повідомив, що у Покровському районі окупанти обстріляли Мар'їнську та Авдіївську громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено 2 приватні будинки в Красногорівці та адмінбудівлю в Максимільянівці, обійшлося без постраждалих.



За словами голови Донецької ОВА, в Авдіївці ніч минула спокійно, але вранці – масований артобстріл. Наслідки встановлюються.

Раніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що минулої доби російські окупанти вбили трьох мирних жителів області.