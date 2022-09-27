Что сейчас происходит в Угледаре: Обстрел зажигательными снарядами и эвакуация

Угледар. Скриншот

По полю и грунтовой дороге, которая во время дождя становится не проездной — только так можно доехать до Угледара Донецкой области. По асфальту сюда ехать нельзя: можно сразу стать мишенью для российской армии, и в лучшем случае раненым, в худшем — убитым. Населенный пункт находится под постоянным прицелом оккупантов, отсюда до оккупированной территории — три километра. Больше подробностей об обстановке в городе — смотрите в видео.







Обстановка в городе



Местная жительница Вера показала свой дом.



«Я не знаю, как этот дом не рухнул... Тут горело три дня, мы еле-еле потушили, оно все падало. Без воды тушили, всем, чем можно. Вот падало на балконы, мы оттуда выкидывали все. Потому что дымища был такой, что просто ужас», — рассказала жительница Угледара.



Вера — врач, но уже не может помочь даже себе, не говоря уже о соседях. Запас лекарств иссяк пару месяцев назад, а пополнить его негде.



«У меня тахикардия лупит 150-160. При норме 67-70. А у меня почти в три раза больше. И я ничего с этим не поделаю. Видите, как я разговариваю? Меня всю трясет, потому что тахикардия. А у меня ничего нет. Сердечного ничего нет», — рассказала Вера.



Сегодня в Угледаре остаются жить несколько тысяч человек из некогда 14-тысячного населения. Те, кто остался, — прячутся в подвалах и убежищах, потому что над головами постоянно свистят снаряды.



«И ночами, и днями, без конца взрывы. У нас ни одного окна целого нет. Вчера залетело — все осколки в комнате. Я не знаю, как не задело. Окно вдребезги, но это уже последнее окно улетело», — поделилась женщина.



В это время она была дома, взрыв произошел ночью.



«Это ночью произошло. Днем — это когда фосфорную кинули, у нас фосфор горел возле окна, в метре от окна горело все, трава зеленая горела», — рассказала Вера.



Две недели без еды



Около двух недель люди тут голодали. Довезти гуманитарную помощь волонтеры не могли из-за сильных обстрелов. Теперь сушат хлеб, чтобы, если ситуация повторится, под рукой были хотя бы сухари.



«До этого не было вообще гуманитарки. Вчера привезли гуманитарку — пакет на двоих. Вообще не было ни воды, ни хлеба, ничего. Несколько раз капеллан заезжал, но они по подвалам раздают. Нам не дают», — сообщила жительница Угледара Валентина Тихоновна.



Новое кладбище на пустыре возле дома выглядит так: около 50 могил и две свежие ямы, вырытые для двух людей, убитых на днях.



«Тут таблички подписаны, все. Что узнаем, что сами знаем. Вот даже уже две выкопали», — рассказал местный житель Олег.



«Дети! Военных нет!» — такие надписи часто встречаются на жилых домах, школах в Угледаре. Люди стараются подписать здания, укрытия, чтобы россияне не обстреливали их. Но это не помогает. Здание школы использовали как укрытие — сегодня оно полностью разбито. Учиться детям в Угледаре негде.



«Зимой здесь не выжить»



Любовь решила, что с нее хватит мучений. Женщина собрала сумки и пришла на эвакуацию.



«Здесь же не выжить зимой. Будет благополучное время — мы обязательно сюда вернемся. Это наша Родина. У меня здесь мама похоронена, дети мои здесь лежат в земле. Мне очень тяжело отсюда уезжать. Здесь мой дом. Я здесь 40 лет прожила. Моя сейчас миссия просто выехать и зиму пережить», — поделилась жительница города.



Она отметила, что расставаться с родным домом ей мучительно больно.



«Вся жизнь здесь прошла. Я сюда приехала, мне было 25 лет. Сейчас мне 66. Вся жизнь прошла молодая и до такого зрелого возраста. Здесь было все. Так сложилось», — рассказала Любовь.



В этот же вечер россияне накрыли город запрещенными фосфорными бомбами. Над жилыми кварталами в небе были видны яркие падающие химические элементы.