Украина ввела эмбарго на экспорт товаров в РФ

Кабинет министров Украины принял постановление «О запрете вывоза товаров из Украины на таможенную территорию Российской Федерации». Об этом сообщает Министерство экономики Украины.



Постановлением предусматривается запрет на вывоз за пределы таможенной территории Украины товаров по внешнеэкономическим контрактам, страной назначения которых является РФ. Оно будет действовать до дня прекращения или отмены военного положения и прекращения недружественных действий РФ против Украины.



«Мы продолжаем санкционное давление против России. Это постановление — еще один из многих инструментов экономического влияния. Понимаем, что санкции — это средство не только реагирования на военную угрозу, но и для предотвращения агрессии в будущем. Хочу констатировать, что с начала войны экспорт товаров в РФ де-факто был остановлен. Теперь это закреплено и на правовом уровне», — заявила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Юлия Свириденко.



По прогнозам правительства, такое решение не будет иметь негативных экономических последствий. По данным статистики, за период с марта по июнь 2022 года экспорт украинских товаров на территорию России составил всего 4,2 миллиона долларов. Преимущественно это была продукция из черных металлов на сумму 4,189 миллиона долларов и химическая продукция на 57,2 тысячи долларов. Для сравнения: только в январе 2022 года украинские предприятия экспортировали в РФ товары на 250 миллионов долларов.



Кроме того, отметили в ведомстве, эмбарго на экспорт поможет украинским компаниям, которые имели контрактные обязательства перед субъектами России, установить юридическую четкость в вопросе невыполнения контрактов.