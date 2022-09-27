Україна запровадила ембарго на експорт товарів у РФ

27 вересня 2022, 20:23

Україна запровадила ембарго на експорт товарів у РФ

Кабінет міністрів України ухвалив постанову «Про заборону вивезення товарів з України на митну територію Російської Федерації». Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Постановою передбачається заборона вивезення за межі митної території України товарів за зовнішньоекономічними контрактами, країною призначення яких є РФ. Воно діятиме до дня припинення чи скасування воєнного стану та припинення недружніх дій РФ проти України.

«Ми продовжуємо санкційний тиск проти Росії. Ця ухвала — ще один із багатьох інструментів економічного впливу. Розуміємо, що санкції — це засіб не лише реагування на військову загрозу, а й для запобігання агресії у майбутньому. Хочу констатувати, що з початку війни експорт товарів до РФ де-факто було зупинено. Наразі це закріплено і на правовому рівні», — заявила перша віцепрем'єр-міністерка України — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За прогнозами уряду, таке рішення не матиме негативних економічних наслідків. За даними статистики, за період з березня по червень 2022 року експорт українських товарів на територію Росії становив лише 4,2 мільйона доларів. Переважно це була продукція із чорних металів на суму 4,189 мільйона доларів та хімічна продукція на 57,2 тисячі доларів. Для порівняння: лише у січні 2022 року українські підприємства експортували у РФ товари на 250 мільйонів доларів.

Крім того, зазначили у відомстві, ембарго на експорт допоможе українським компаніям, які мали контрактні зобов'язання перед суб'єктами Росії, встановити юридичну чіткість щодо невиконання контрактів.

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