Зеленский заявил, что ему не о чем говорить с Путиным, если РФ признает результаты «референдумов»

Президент Владимир Зеленский на заседании Совбеза ООН заявил, что если Россия признает результаты «референдумов», то ему больше не о чем разговаривать с президентом РФ Владимиром Путиным.



«Признание Россией этих псевдореферендумов как нормальных, реализация так называемого "крымского сценария" и очередная попытка аннексии украинской территории будет означать, что нам не о чем говорить с президентом России», — заявил он.



По словам Зеленского, аннексия — «это такой шаг, который ставит его одного против всего человечества. Именно такой четкий сигнал сейчас требуется от каждого государства мира».



Он рассказал, что на оккупированных территориях «люди вынуждены заполнять бюллетени под угрозами автоматов».



«При этом, всем известно, что результаты псевдореферендумов уже были заранее заготовлены ... Это аннексия территории. Это самое жестокое нарушение устава ООН и попытка украсть территорию другого государства, стереть полностью нормы международного права», — заявил президент Украины.



Он подчеркнул, что в таких условиях существует «только один способ остановить Россию», в частности путем полной изоляции в ответ на предпринимаемые ею действия.



«Это государство не может оставаться постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето, если такое государство проводит геноцидную политику прямо сейчас и стоит лишь в шаге от радиоактивной катастрофы, а также угрожает ядерными ударами», — сказал Зеленский.



Кроме того, по его словам, РФ необходимо исключить изо всех международных организаций.



«Если такое исключение является затруднительным с процедурной точки зрения, то нужно приостановить ее участие в международных организациях», — заявил украинский президент.



Также, его мнению Зеленского, в сейчас необходимо усилить санкции против России за проведение «референдумов» на оккупированных территориях Украины.