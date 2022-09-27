Зеленський заявив, що йому нема про що говорити з Путіним, якщо РФ визнає результати «референдумів»

27 вересня 2022, 22:58

Зеленський заявив, що йому нема про що говорити з Путіним, якщо РФ визнає результати «референдумів»

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що якщо Росія визнає результати «референдумів», то йому більше нема про що розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним.

«Визнання Росією цих псевдореферендумів як нормальних, реалізація так званого "кримського сценарію" і чергова спроба анексії української території означатиме, що нам нема про що говорити з президентом Росії», — заявив він.

За словами Зеленського, анексія — це такий крок, який ставить його одного проти всього людства. Саме такий чіткий сигнал зараз вимагається від кожної держави світу».

Він розповів, що на окупованих територіях люди змушені заповнювати бюлетені під погрозами автоматів.

«При цьому всім відомо, що результати псевдореферендумів вже були заздалегідь заготовлені... Це анексія території. Це найжорстокіше порушення статуту ООН і спроба вкрасти територію іншої держави, повністю стерти норми міжнародного права», — заявив президент України.

Він підкреслив, що в таких умовах існує «тільки один спосіб зупинити Росію», зокрема шляхом повної ізоляції у відповідь на дії, які вона вживає.

«Ця держава не може залишатися постійним членом Ради безпеки ООН з правом вето, якщо така держава проводить геноцидну політику прямо зараз і стоїть лише за крок від радіоактивної катастрофи, а також загрожує ядерними ударами», — сказав Зеленський.

Крім того, за його словами, РФ необхідно виключити із усіх міжнародних організацій.

«Якщо такий виняток є скрутним з процедурної точки зору, то потрібно призупинити її участь у міжнародних організаціях», — заявив український президент.

Також, на його думку Зеленського, зараз необхідно посилити санкції проти Росії за проведення «референдумів» на окупованих територіях України.

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