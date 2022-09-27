Мобилизация в Крыму: перегибы России ►

Вышел новый дайджест «Крым сегодня», темы выпуска:
- Мобилизация в Крыму может продолжиться — вопреки заверениям чиновников.
- Мобилизованным выдали летнее обмундирование и отбирают покупки, сделанные за свой счет.
- За счет крымчан пытаются нажиться мошенники, предлагающие за взятку «исправить» списки на мобилизацию.
- В Совете Федерации просят «сенаторов» от Крыма не нагнетать панику.
- В Военкоматы Крыма по официальным данным обратилось всего два человека, чтобы получить справки на выезд с полуострова.
- Выпишут ли повестку перебежчику Эдварду Сноудену, получившему российское гражданство?