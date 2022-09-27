Мобілізація у Криму: перегини Росії ►

Вийшов новий дайджест «Крим сьогодні», теми випуску:
- Мобілізація в Криму може продовжитися — попри запевнення чиновників.
- Мобілізованим видали літнє обмундирування та відбирають покупки, зроблені власним коштом.
- За рахунок кримчан намагаються нажитися шахраї, які пропонують за хабар «виправити» списки на мобілізацію.
- У Раді Федерації просять «сенаторів» від Криму не нагнітати паніку.
- У Військкомати Криму за офіційними даними звернулися лише дві особи, щоб отримати довідки на виїзд з півострова.
- Чи випишуть повістку перебіжчику Едварду Сноудену, який отримав російське громадянство?