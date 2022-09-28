Войска РФ всю ночь стреляли по Днепропетровской области

Никопольский район. Фото: ОВА

Российские войска всю ночь обстреливали Никопольский район Днепропетровской области из РСЗО «Град» и тяжелой артиллерии. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



По информации Резниченко, по Никополю ударили трижды. В городе повреждены более десяти многоэтажных и частных домов, лицей, остановка транспорта, газопровод и шесть линий электропередач.



«Вражеские снаряды оставили без света почти восемь тысяч семей никопольчан. Аварийные бригады энергетиков приступят к работе, как только минует угроза новых обстрелов», — отметил глава ОВА.



По его словам, в Марганецкой громаде последствия атаки выясняются. На месте работают спасатели и полиция.



Кроме того, в Криворожском районе накануне вечером украинская ПВО сбила российскую ракету Х-59.



«Повсюду обошлось без пострадавших», — подчеркнул Резниченко.