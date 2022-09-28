Війська РФ всю ніч стріляли по Дніпропетровській області

28 вересня 2022, 08:38

Війська РФ всю ніч стріляли по Дніпропетровській області

Нікопільський район. Фото: ОВА Нікопільський район. Фото: ОВА

Російські війська всю ніч обстрілювали Нікопольський район Дніпропетровської області з РСЗВ «Град» та важкої артилерії. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

За інформацією Резніченка, по Нікополю вдарили тричі. У місті пошкоджено понад десять багатоповерхових та приватних будинків, ліцей, зупинка транспорту, газопровід та шість ліній електропередач.

«Ворожі снаряди залишили без світла майже вісім тисяч сімей нікопольчан. Аварійні бригади енергетиків розпочнуть роботу, щойно мине загроза нових обстрілів», — зазначив очільник ОВА.

За його словами, у Марганецькій громаді наслідки атаки з'ясовуються. На місці працюють рятувальники та поліція.

Крім того, у Криворізькому районі напередодні увечері українська ППО збила російську ракету Х-59.

«Усюди обійшлося без постраждалих», — наголосив Резніченко.

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