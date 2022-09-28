На деоккупированной части Харьковщины зафиксировано 582 военных преступления РФ

Правоохранителями на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области зафиксировано 582 военных преступления войск РФ. Об этом со ссылкой на слова представителя МВД Алены Матвеевой сообщает «Укринформ».

«Начиная с 23 сентября, следователи НПУ зафиксировали более 582 военных преступлений, совершенных оккупантами», - сказала она.



Она к тому же отметила, что по результатам эксгумации тел из массовых захоронений обнаруженных после деоккупации в Изюме было обнаружено 212 погибших женщин, более 190 мужчин, 5 детей, 22 военнослужащих ВСУ, а пол 12 тел пока не идентифицирован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений сообщил, что российские оккупанты на захваченных территориях делают то, что напоминает преступления нацистов.