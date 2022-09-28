Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

На деоккупированной части Харьковщины зафиксировано 582 военных преступления РФ

28 сентября 2022, 09:07

На деоккупированной части Харьковщины зафиксировано 582 военных преступления РФ

Правоохранителями на освобожденных от российских оккупантов территориях Харьковской области зафиксировано 582 военных преступления войск РФ. Об этом со ссылкой на слова представителя МВД Алены Матвеевой сообщает «Укринформ».

«Начиная с 23 сентября, следователи НПУ зафиксировали более 582 военных преступлений, совершенных оккупантами», - сказала она.

Она к тому же отметила, что по результатам эксгумации тел из массовых захоронений обнаруженных после деоккупации в Изюме было обнаружено 212 погибших женщин, более 190 мужчин, 5 детей, 22 военнослужащих ВСУ, а пол 12 тел пока не идентифицирован.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в одном из своих видеообращений сообщил, что российские оккупанты на захваченных территориях делают то, что напоминает преступления нацистов.

Еще по теме

Места
Изюм Харьковская область
Прочее
Война Оккупация деоккупация

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:53
В оккупированной Станице Луганской подорвались двое мужчин
10:28
Воевать на восток Украины приехали первые мобилизованные в РФ — Луганской ОВА
10:00
«ДНР» сообщила о двух мирных жителях, пострадавших от обстрелов
09:36
«ЛНР»: Возросло число погибших из-за обстрела Брянки
09:25
«ДНР»: В Донецке обстреляли район возле гостиницы Park Inn
09:07
На деоккупированной части Харьковщины зафиксировано 582 военных преступления РФ
01:08
«ДНР» назвала результаты «референдума»
00:19
«Референдумы» в оккупации завершены — главное за день ►
23:36
Мобилизация в Крыму: перегибы России ►
22:49
В группировке «ЛНР» подвели итоги «референдума»
21:45
Оккупанты в Мариуполе задержали девушку. Она якобы хотела устроить взрыв
20:42
«ЛНР»: Брянка попала под обстрел, погибли три человека, еще пять ранены
19:21
РФ так и не предоставила доступ к местам содержания украинских военнопленных, — ООН
16:42
«ДНР» и «ЛНР» уже считают голоса на «референдумах»
16:13
Жители Донецка сообщают о перепадах напряжения по всему городу
все новости
11:18
Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Гуляйполя
10:53
В оккупированной Станице Луганской подорвались двое мужчин
10:28
Воевать на восток Украины приехали первые мобилизованные в РФ — Луганской ОВА
10:26
Кириленко рассказал о ночных обстрелах Донетчины
10:00
«ДНР» сообщила о двух мирных жителях, пострадавших от обстрелов
09:36
«ЛНР»: Возросло число погибших из-за обстрела Брянки
09:25
«ДНР»: В Донецке обстреляли район возле гостиницы Park Inn
09:15
Оккупанты обстреляли школу в Николаевке, там прятались 12 гражданских
09:07
На деоккупированной части Харьковщины зафиксировано 582 военных преступления РФ
08:38
Войска РФ всю ночь стреляли по Днепропетровской области
08:33
ВСУ укрепляют позиции вблизи Лимана Донецкой области — ISW
08:21
Оккупанты накрыли огнем Донетчину: В Кураховке и Бахмуте погибли люди
01:08
«ДНР» назвала результаты «референдума»
00:19
«Референдумы» в оккупации завершены — главное за день ►
23:54
«Продвигаемся вперед». Зеленский анонсировал «хорошие новости» с фронта
все новости
ВИДЕО
«Референдумы» в оккупации завершены — главное за день ►
28 сентября, 00:19
Что сейчас происходит в Угледаре: Обстрел зажигательными снарядами и эвакуация
27 сентября, 17:41
Жители Донецка сообщают о перепадах напряжения по всему городу
27 сентября, 16:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты