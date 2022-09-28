На деокупованій частині Харківщини зафіксовано 582 військові злочини РФ

Правоохоронцями на звільнених від російських окупантів територіях Харківської області зафіксовано 582 військові злочини військ РФ. Про це з посиланням на слова представника МВС Олени Матвєєвої повідомляє «Укрінформ».

«Починаючи з 23 вересня, слідчі НПУ зафіксували понад 582 військові злочини, скоєні окупантами», - сказала вона.



Вона до того ж зазначила, що за результатами ексгумації тіл із масових поховань, виявлених після деокупації в Ізюмі, було виявлено 212 загиблих жінок, понад 190 чоловіків, 5 дітей, 22 військовослужбовці ЗСУ, а пів 12 тіл поки не ідентифіковано.

Раніше президент України Володимир Зеленський в одному зі своїх відеозвернень повідомив, що російські окупанти на захоплених територіях роблять те, що нагадує злочини нацистів.