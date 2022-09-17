Зеленский: Зверства россиян на оккупированных территориях напоминают то, что делали нацисты

Российские оккупанты на захваченных территориях делают то, что напоминает преступления нацистов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в субботу вечером.



«Сегодня в Изюме Харьковской области продолжились эксгумационные работы на месте обнаруженного массового захоронения. Проводятся экспертизы тел. Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям», — сказал он.



Президент отметил, что «в освобожденных районах Харьковщины найдено уже более десяти застенков в разных городах и поселках. Когда оккупанты убегали, они бросили и аппараты для издевательств».



«Даже на обычном вокзале Казачьей Лопани нашли помещение для пыток, нашли инструменты для пыток током. Это просто вокзал! Пытка была повсеместной практикой на оккупированной территории. Так поступали нацисты. Так поступают рашисты. И будут отвечать так же — и на поле боя, и в залах суда. Мы установим личности всех тех, кто пытал, кто издевался, кто принес это зверство из России сюда, на украинскую землю», — заявил Зеленский.