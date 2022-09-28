Эрдоган и Зеленский обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС и «референдумы»

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Эрдоганом обсудил проведение успешного обмена военнопленными, ситуацию вокруг Запорожской АЭС, а также проведение РФ «референдумов» на оккупированных территориях Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Турции, опубликованном в Twitter.



«Президент подчеркнул, что проведение односторонних референдумов в регионах Украины, находящихся под контролем России, подорвет усилия, направленные на оживление дипломатического процесса, добавив, что Турция готова оказывать всяческую поддержку для урегулирования войны путем мирных переговоров», - говорится в сообщении.



Эрдоган также предложил применит подход, аналогичный соглашению об отправке украинского зерна, в отношении Запорожской АЭС. Он также повторил предложение Турции выступить посредником в формирование демилитаризованной зоны вокруг электростанции.