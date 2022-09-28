Ердоган та Зеленський обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та «референдуми»

28 вересня 2022, 15:23

Ердоган та Зеленський обговорили ситуацію навколо Запорізької АЕС та «референдуми»

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом обговорив проведення успішного обміну військовополоненими, ситуацію навколо Запорізької АЕС, а також проведення РФ «референдумів» на окупованих територіях України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби президента Туреччини, опублікованому у Twitter.

«Президент наголосив, що проведення односторонніх референдумів у регіонах України, які перебувають під контролем Росії, підірве зусилля, спрямовані на пожвавлення дипломатичного процесу, додавши, що Туреччина готова надавати всіляку підтримку для врегулювання війни шляхом мирних переговорів», - йдеться у повідомленні.

Ердоган також запропонував застосувати підхід, аналогічний до угоди про відправку українського зерна, щодо Запорізької АЕС. Він також повторив пропозицію Туреччини виступити посередником у формуванні демілітаризованої зони навколо електростанції.

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