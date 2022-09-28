«Левада-Центр»: В России упал уровень одобрения деятельности Путина

Уровень одобрения деятельности Владимира Путина и основных институтов власти снизился на фоне объявления частичной мобилизации. Об этом сообщает «Левада-Центр».



Впервые с апреля рейтинг одобрения действий президента упал на шесть пунктов с 83% до 77%, выяснили в организации. На вопрос об оценке текущего положения дел в стране положительно отозвались 60% респондентов, тогда как в августе эта цифра была 67%.



Уровень доверия основным политикам страны также снизился - Путину доверяют 40% населения, а не 44%, как ранее.