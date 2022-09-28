«Левада-Центр»: У Росії впав рівень схвалення діяльності Путіна

Рівень схвалення діяльності Володимира Путіна та основних інститутів влади знизився на тлі оголошення часткової мобілізації. Про це повідомляє "Левада-Центр".



Вперше з квітня рейтинг схвалення дій президента впав на шість пунктів із 83% до 77%, з'ясували в організації. На питання щодо оцінки поточного стану справ у країні позитивно відгукнулися 60% респондентів, тоді як у серпні ця цифра була 67%.



Рівень довіри основним політикам країни також знизився – Путіну довіряють 40% населення, а не 44%, як раніше.