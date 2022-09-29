Главы «Л-ДНР» поехали к Путину после «референдума»

Ежедневный выпуск «Новостей Донбасса» о ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Результаты псевдореферендума оглашены. Главы группировок «Л-ДНР» поехали в Москву, а Зеленский предупредил Кремль о последствиях.

ВСУ приближаются к Лиману. Вскоре может быть отрезана последняя транспортная развязка оккупантов на этом направлении.

Ракетный удар по школе в Николаевке и уничтоженный пункт полиции в Красногоровке. Какие города подверглись обстрелу России за минувшие сутки.

В Донецке упал беспилотник, а в направлении Макеевки строится блокпост.

Мобилизованные в России уже прибыли на подкрепление полкам ВС РФ в Украине.