Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — главное за день ►

29 вересня 2022, 00:08

Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — главное за день ►

Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

  • Результати псевдореферендуму оголошено. Глави угруповань «Л-ДНР» поїхали до Москви, а Зеленський попередив Кремль про наслідки.
  • ЗСУ наближаються до Лимана. Незабаром може бути відрізано останню транспортну розв'язку окупантів на цьому напрямку.
  • Ракетний удар по школі в Миколаївці та знищений пункт поліції у Красногорівці. Які міста зазнали обстрілу Росії за минулу добу.
  • У Донецьку впав безпілотник, а у напрямку Макіївки будується блокпост.
  • Мобілізовані в Росії вже прибули на підкріплення полкам ЗС РФ в Україні.

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