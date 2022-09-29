Щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:
- Результати псевдореферендуму оголошено. Глави угруповань «Л-ДНР» поїхали до Москви, а Зеленський попередив Кремль про наслідки.
- ЗСУ наближаються до Лимана. Незабаром може бути відрізано останню транспортну розв'язку окупантів на цьому напрямку.
- Ракетний удар по школі в Миколаївці та знищений пункт поліції у Красногорівці. Які міста зазнали обстрілу Росії за минулу добу.
- У Донецьку впав безпілотник, а у напрямку Макіївки будується блокпост.
- Мобілізовані в Росії вже прибули на підкріплення полкам ЗС РФ в Україні.