Ночной ракетный удар по Днепру: Среди погибших и раненых есть дети

Днепр. Фото: ОВА

Российские силы ночью ударили ракетами по Днепру. Есть погибшие и раненые, в том числе дети, десятки домов повреждены. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.



«Попали по жилым кварталам. Сейчас известно о трех погибших, среди них один ребенок… Еще пятеро ранены, в том числе 12-летняя девочка. Спасатели достали ее из разбитого дома, где она просто спала, когда туда прилетела российская ракета. Полностью разрушены несколько частных домов. Спасатели продолжают разбирать завалы — ищут людей. Есть вероятность, что там могут быть еще дети», — проинформировал Резниченко.



Он добавил, что в городе повреждено более 60 частных домов и несколько многоэтажных. Поврежден рынок, автобусы, автомобили и линии электропередач.

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