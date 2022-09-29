Нічний ракетний удар по Дніпру: Серед загиблих та поранених є діти

Дніпро. Фото: ОВА

Російські сили вночі вдарили ракетами по Дніпру. Є загиблі та поранені, зокрема діти, десятки будинків пошкоджені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



«Поцілили по житлових кварталах. Наразі відомо про трьох загиблих, серед них одна дитина… Ще п'ятеро поранено, зокрема 12-річна дівчинка. Рятувальники дістали її з розбитого будинку, де вона просто спала, коли туди прилетіла російська ракета. Повністю зруйновано кілька приватних осель. Рятувальники продовжують розбирати завали — шукають людей. Є ймовірність, що там можуть бути ще діти», — поінформував Резніченко.



Він додав, що у місті пошкоджено понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджено ринок, автобуси, автомобілі та лінії електропередач.

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