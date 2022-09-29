В оккупированном Мелитополе взорвалось авто главы «департамента образования»

Мелитополь. Фото: «РИА Новости»

Утром в жилом районе оккупированного Мелитополя прогремел взрыв. Об этом сообщили местные Telegram-каналы.



Отмечалось, что взрыв слышали в районе промышленно-экономического колледжа.



Информацию подтвердил мэр Мелитополя Иван Федоров.



«По предварительным данным, взорвался легковой автомобиль», — сообщил он.



Также Федоров отметил, что, по информации от Сил сопротивления, взорвано авто руководительницы оккупационного «департамента образования» Елены Шапуровой. Она жива.



Российские «РИА Новости» пишут, что самодельное взрывное устройство было закреплено на дереве, и сработало, когда рядом проезжал автомобиль.

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