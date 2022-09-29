В окупованому Мелітополі вибухнуло авто очільниці «департаменту освіти»

Мелітополь. Фото: «РИА Новости»

Вранці у житловому районі окупованого Мелітополя пролунав вибух. Про це повідомили місцеві Telegram-канали.



Наголошувалося, що вибух чули у районі промислово-економічного коледжу.



Інформацію підтвердив міський голова Мелітополя Іван Федоров.



«За попередніми даними, вибухнув легковий автомобіль», — повідомив він.



Також Федоров зазначив, що, за інформацією від Сил спротиву, підірвано авто керівниці окупаційного «департаменту освіти» Олени Шапурової. Вона жива.



Російські «РИА Новости» пишуть, що саморобний вибуховий пристрій був закріплений на дереві, і спрацював, коли поряд проїжджав автомобіль.

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