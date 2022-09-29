В деоккупированном Купянском районе армия РФ обстреляла три села — Харьковская ОВА

В Купянском районе Харьковской области оккупантами были обстреляны села Двуречная, Грушевка, Сеньково и Колодезное. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.



Также он сообщил, что в Харьковском районе российской армией біли обстреляні села Стрелечья и Красное, а в Богодуховском – Сосновка. Повреждены частные дома и хозяйственные постройки, произошли пожары.

По информации областного Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями были госпитализированы 7 человек в Купянском районе. В Изюмском районе взорвался на мини и получил ранение 26-летний мужчина.

За сутки пиротехники ГСЧС в Харьковской области обезвредили 586 взрывоопасных предметов.

Также Олег Синегубов сообщил, что на линии столкновения продолжаются боевые действия.

Ранее глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что на подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск погибли шесть мирных жителей.