У деокупованому Куп'янському районі армія РФ обстріляла три села — Харківська ОВА

У Куп'янському районі Харківської області окупантами були обстріляні села Дворічне, Грушівка, Сенькове та Колодязне. Про це повідомив голова Харківської ОВ Олег Синєгубов.



Також він повідомив, що у Харківському районі російською армією були обстріляні села Стрілеча та Красне, а в Богодухівському – Соснівка. Пошкоджено приватні будинки та господарські споруди, сталися пожежі.

За інформацією Харківського обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби з пораненнями було госпіталізовано 7 людей у Куп'янському районі. В Ізюмському районі вибухнув на міні та отримав поранення 26-річний чоловік.

За добу піротехніки ДСНС у Харківській області знешкодили 586 вибухонебезпечних предметів.

Також Олег Синєгубов повідомив, що на лінії зіткнення продовжуються бойові дії.

Раніше глава Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що на підконтрольній українській владі частині Донецької області внаслідок обстрілів з боку російських військ загинули шестеро мирних жителів.