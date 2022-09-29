В Донецкой области за семь месяцев из-за обстрелов погибли более 900 человек

На подконтрольной украинским властям части Донецкой области в результате обстрелов со стороны российских войск погибли шесть мирных жителей. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



По его информации, два человека погибли в Торецке, по одному — в Бахмуте, Пивничном, Благодатном, Николаевке. Еще четыре человека ранены: двое — в Бахмуте, по одному — в Александрополе и Новоукраинке.



Кирилленко отметил, что в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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