Из-за обстрела армией РФ Зеленодольской общины ранены 19 человек

В Зеленодольской общине Днепропетровской области ранены 19 человек из-за утреннего обстрела населенного пункта армией РФ. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что атака произошла около 8 утра, а оккупанты целились в объект промышленной инфраструктуры.



«Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои «Ураганы», - написал Резниченко.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска утром ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из РСЗО «Ураган».