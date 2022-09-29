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Из-за обстрела армией РФ Зеленодольской общины ранены 19 человек

29 сентября 2022, 11:38

Из-за обстрела армией РФ Зеленодольской общины ранены 19 человек

В Зеленодольской общине Днепропетровской области ранены 19 человек из-за утреннего обстрела населенного пункта армией РФ. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Он отметил, что атака произошла около 8 утра, а оккупанты целились в объект промышленной инфраструктуры.

«Люди просто шли на работу, когда россияне направили на них свои «Ураганы», - написал Резниченко.

Ранее глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил, что российские войска утром ударили по Криворожскому району запрещенными кассетными снарядами из РСЗО «Ураган». 

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