Через обстріл армією РФ Зеленодольської громади поранено 19 людей

У Зеленодольській громаді Дніпропетровської області поранено 19 людей через ранковий обстріл населеного пункту армією РФ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він зазначив, що атака відбулася близько 8-ї ранку, а окупанти поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.



«Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої «Урагани», – написав Резніченко.

Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська вранці вдарили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з РСЗВ «Ураган».