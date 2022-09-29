Через обстріл армією РФ Зеленодольської громади поранено 19 людей

У Зеленодольській громаді Дніпропетровської області поранено 19 людей через ранковий обстріл населеного пункту армією РФ. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Він зазначив, що атака відбулася близько 8-ї ранку, а окупанти поцілили в об'єкт промислової інфраструктури.
«Люди просто йшли на роботу, коли росіяни направили на них свої «Урагани», – написав Резніченко.
Раніше голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські війська вранці вдарили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з РСЗВ «Ураган».