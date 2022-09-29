«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►

Что в Москве собираются делать с итогами «псевдореферендумов», как быстро будет развиваться процесс и к чему все это может привести? Смотрите об этом в новом выпуске дайджеста соббытий на оккупированных территориях:

Итоги «референдумов» на оккупированной территории

«ДНР» сфальсифицировала явкe

Неприятная картинка для России

Что РФ собирается сделать с аннексированными территориями?

Реакция мирового сообщества на псевдореферендумы

Бои на линии фронта не утихали

От обстрела погиб коллаборант, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавк

Что будет происходить дальше, после оглашения итогов «референдумов». Говорим с политологом Владимиром Фесенко.