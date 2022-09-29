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«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►

29 сентября 2022, 13:04

«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►

Что в Москве собираются делать с итогами «псевдореферендумов», как быстро будет развиваться процесс и к чему все это может привести? Смотрите об этом в новом выпуске дайджеста соббытий на оккупированных территориях:

  • Итоги «референдумов» на оккупированной территории
  • «ДНР» сфальсифицировала явкe
  • Неприятная картинка для России
  • Что РФ собирается сделать с аннексированными территориями?
  • Реакция мирового сообщества на псевдореферендумы
  • Бои на линии фронта не утихали
  • От обстрела погиб коллаборант, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавк
  • Что будет происходить дальше, после оглашения итогов «референдумов». Говорим с политологом Владимиром Фесенко.

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