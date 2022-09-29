«Референдумы» в оккупации состоялись. Что дальше ►

Что в Москве собираются делать с итогами «псевдореферендумов», как быстро будет развиваться процесс и к чему все это может привести? Смотрите об этом в новом выпуске дайджеста соббытий на оккупированных территориях:
- Итоги «референдумов» на оккупированной территории
- «ДНР» сфальсифицировала явкe
- Неприятная картинка для России
- Что РФ собирается сделать с аннексированными территориями?
- Реакция мирового сообщества на псевдореферендумы
- Бои на линии фронта не утихали
- От обстрела погиб коллаборант, экс-депутат Верховной Рады Алексей Журавк
- Что будет происходить дальше, после оглашения итогов «референдумов». Говорим с политологом Владимиром Фесенко.