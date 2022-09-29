«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►

Що в Москві збираються робити з підсумками «псевдореферендумів», як швидко розвиватиметься процес і до чого все це може призвести? Дивіться про це у новому випуску дайджесту подій на окупованих територіях:
- Підсумки «референдумів» на окупованій території
- «ДНР» сфальсифікувала явку
- Неприємна картинка для Росії
- Що РФ збирається зробити з анексованими територіями?
- Реакція світової спільноти на псевдореферендуми
- Бої на лінії фронту не вщухали
- Від обстрілу загинув колаборант, екс-депутат Верховної Ради Олексій Журавк
- Що відбуватиметься далі, після оголошення підсумків «референдумів». Говоримо з політологом Володимиром Фесенком.