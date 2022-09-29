«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►

29 вересня 2022, 13:04

«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►

Що в Москві збираються робити з підсумками «псевдореферендумів», як швидко розвиватиметься процес і до чого все це може призвести? Дивіться про це у новому випуску дайджесту подій на окупованих територіях:

  • Підсумки «референдумів» на окупованій території
  • «ДНР» сфальсифікувала явку
  • Неприємна картинка для Росії
  • Що РФ збирається зробити з анексованими територіями?
  • Реакція світової спільноти на псевдореферендуми
  • Бої на лінії фронту не вщухали
  • Від обстрілу загинув колаборант, екс-депутат Верховної Ради Олексій Журавк
  • Що відбуватиметься далі, після оголошення підсумків «референдумів». Говоримо з політологом Володимиром Фесенком.

Ще за темою

Інше
Війна референдум

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:18
Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій
13:04
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
12:47
У Маріуполі чули звуки вибухів
12:38
В окупованій Горлівці через обстріл загинув чоловік
11:53
У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України
11:19
У РФ встановили сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України
10:40
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав захопити Маріуполь
09:46
В окупованому Мелітополі вибухнуло авто очільниці «департаменту освіти»
09:24
У Донецьку під обстріл потрапив Куйбишевський район, загинула жінка
00:08
Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — головне за день ►
16:29
Окупанти масово роздають повістки кримським татарам — Ташева
15:22
В окупованих Олешках — «прильоти» в готель, є поранені
15:05
СБУ опублікувала список підозрюваних у проведенні «референдуму»
14:50
Призначений окупантами «очільник» Херсонщини звернувся до Путіна
12:54
Сім'ї мобілізованих «ДНР» поскаржилися на зґвалтування призовників чеченцями
Всі новини
14:34
РФ не пускає до Латвії через свій кордон біженців з України — Луганська ОВА
14:24
Україна повернула з російського полону ще шістьох людей
13:18
Путін 30 жовтня підпише «договори» про анексію українських територій
13:04
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
12:58
У Держдумі РФ заявили, що «азовці» «мають бути екстрадовані»
12:47
У Маріуполі чули звуки вибухів
12:38
В окупованій Горлівці через обстріл загинув чоловік
12:02
У Дніпрі ракета влучила у «барахолку» біля автовокзалу: Тіла загиблих складно ідентифікувати
11:53
У держдумі РФ можуть з'витися депутати від окупованих територій України
11:38
Через обстріл армією РФ Зеленодольської громади поранено 19 людей
11:25
У Краматорську поранено 11 людей внаслідок ракетних ударів
11:19
У РФ встановили сцену для «мітингу» на підтримку анексії окупованих територій України
11:09
Очільник Донеччини розповів, де були обстріли вночі та вранці
11:03
Російські війська обстріляли 14 населених пунктів Донеччини за добу
10:40
СБУ оголосила підозру генералу РФ, який наказав захопити Маріуполь
Всі новини
ВІДЕО
«Референдуми» в окупації відбулися. Що далі ►
29 вересня, 13:04
Глави «Л-ДНР» поїхали до Путіна після «референдуму» — головне за день ►
29 вересня, 00:08
Чи наважиться Росія завдати ядерного удару: версії та прогнози ►
28 вересня, 23:54

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти